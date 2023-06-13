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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da gizlice buluştu! Kılıçdaroğlu o atamayı yaptı

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da gizlice buluştu! Kılıçdaroğlu o atamayı yaptı

CHP'de genel başkanlık yarışı için açıktan sinyal veren iki isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meclis Grup Başkanı Özgür Özel oldu. İmamoğlu ve Özel'in seçimin hemen ardından İstanbul'da gizli bir toplantı yaptıkları iddia edildi. O toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanı olarak atadı...

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CHP'de genel başkanlık yarışı kazanı kaynamaya devam ediyor. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 'değişim' isteyip genel başkan adaylığı sinyali veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’in 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminden iki gün sonra İstanbul Beşiktaş'ta buluştuğuna dikkati çekti. Erkin, İstanbul kulislerinde konuşulan genel başkanlık senaryosunu da kaleme aldı. 

O görüme sonrası Kılıçdaroğlu ne yaptı

Aytunç Erkin, "İmamoğlu ile Özel İstanbul’da buluştu" başlıklı yazısında, “İddialara göre, 28 Mayıs'tan iki gün sonra 30 Mayıs'ta değişim için yola çıkan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş'ta buluştu. CHP'nin iki ‘genç’ isminin de gündeminde ‘yenilgi’ ve ‘değişim’ vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım” diye yazdı.

İstanbul kulislerinde konuşulan senaryo

İstanbul kulislerinden edindiği görüşleri aktaran Aytunç Erkin, "AKP'nin kuruluşunda kurmay kadro Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener gibi isimlerden oluşuyordu. Şimdi de o dönem AKP nasıl yapmışsa, yeni bir planlama şart ve süreci yönetecek bir kadro lazım. Ekrem İmamoğlu illa genel başkan olacak diye bir durum yok. İki ya da üç genç isim, birlikte hareket eder ve kurultayı, yerel seçimleri planlarlar. Bir de CHP'yi yöneten kişi cumhurbaşkanı adayı olur algısı yanlış. Ekmelettin ve Muharrem Bey örneğini biliyoruz. İmamoğlu neden 2028 adayı olmasın.”

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