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CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesine katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, dua eden hocaya, "Atatürk'e de söyle" diye bağırınca şehit yakınları tarafından tepki gördü.

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Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, pazar günü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesiyle yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şahin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından uçakla memleketinde toprağa verilmek üzere Mersin'e getirildi.

Dua esnasında bağırdı: Hoca Atatürk'e de söyle

Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın tavrı tepki çekti.

Çakır, dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışınca ortam bir anda gerildi.

Şehit yakınları tepki gösterdi

Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu.

Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.

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