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Fenerbahçe için flaş iddia! Vincenzo Montella bombası

Fenerbahçe için flaş iddia! Vincenzo Montella bombası

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella'nın oturacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un görevinden ayrılmasının ardından gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi.

Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.

Anlaşma sağlandı

Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Başka isimlerle temas kurulmadı

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor. 

Adana Demirspor ayrılığı duyurdu

Adana Demirspor Başkan Murat Sancak, katılığı televizyon programında Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayrıklarını açıkladı. 

Sancak, "Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun." dedi.

Öte yandan Başkan Sancak, "Montella'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini biliyorum. Montella, Fenerbahçe'ye giderse sorulmadığı için gönül koyarım ama giderse de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı. 

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