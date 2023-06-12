Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi

Yargıtay Başsavcılığı, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek 400 milyon TL tutarındaki hazine yardımı ile ilgili bloke talebinde bulundu.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını talep etti.

Yargıtay, AYM'deki kapatılma davası süren HDP ile ilgili yeni bir başvuru yaptı. Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu. Bu kapsamda; HDP'ye toplamda 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi.

"Hazine yardımlarına bloke konulsun"

Ancak HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerine katılmamıştı. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL'lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını istedi. Kararın kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanması bekleniyor.

Anayasa mahkemesi daha önce Yargıtay'ın talebini reddetmişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti. Öte yandan, HDP'nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunun hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebini nihai olarak karara bağlayacak.