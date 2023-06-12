Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması ve İmamoğlu'nun değişim resti!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında CHP'de yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu polemiğini değerlendiriyor.

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CHP'de bir yanda genel başkanlık koltuğundan ısrarla kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yanda da her konuşmasında 'değişim' vurgusu yapan Ekrem İmamoğlu, üstü kapalı şekilde restleşmeye devam ediyor. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olacağı yönündeki iddialar ortalıkta dolaşmaya başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır. İmamoğlu, kurultayda aday olabilir ama büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim?" ifadelerini kullanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu açıklamaya kayıtsız kalmadı ve değişim restini yineledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.