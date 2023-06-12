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Nikos Dendias'tan Erdoğan itirafı: Hayatım boyunca unutamayacağım

Nikos Dendias'tan Erdoğan itirafı: Hayatım boyunca unutamayacağım

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; 2020 yılında yaşanan krize değinerek Erdoğan'ın o hamlesini hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

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Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın o hamlesi sonrası nasıl paniklediklerini anlattı.

Türkiye ile ilişkilerde fırsat penceresinin açık kalmasını istediğini belirten Dendias, 'Mavi Vatan' sözlerinin ortaya çıkardığı endişeden bahsetti. Türkiye ile diyalog kapılarının kapanmaması gerektiğinin altını çizen Dendias, Türkiye ile yaşanan gerilimlere dikkat çekti.

"Unutamayacağım bir an"

Dendias, 2020 yılında gerçekten savaşın eşiğine gelindiğini belirtti. Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis'in çıkmasının kendileri için nasıl büyük bir felaket olduğunu anlattı.

Bu sürecin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğini bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini anlatan Dendias, unutamayacağı bir diğer anın ise Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' demesinin ardından Başkan Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' sözleri oldu.

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