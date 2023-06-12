Suriye ordusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 18 noktaya saldırdı!

Suriye ordusu ve destekçisi terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 18 bölgeye düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaralandı.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Suriye Ordusu ve destekçileri, gün içinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 18 bölgeye karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Ordu birlikleri ve İran destekli yabancı terörist gruplar bu saldırıları, İdlib'in güneydoğusunda 3 yıl önce ele geçirerek yerleştikleri Serakıb, Telmerdih, Hansibil, Dana ve Maratsin bölgelerinden yaptı.

Söz konusu saldırılarda İdlib kırsalındaki Afes, San, Neyrab, Meceriz, Mecdelyye, Marbellit, Bara, Kensafra, Ruveyha, Beynin ve Keferavid köyleri ile Lazkiye ilinin kuzeydoğusundaki Duveyirul Ekrad köyü ve Hama ilinin kuzeybatısındaki Hıbetnakus, Ziyara, Kahira, Mişşik, Ankavi ve Sirmeniye yerleşimleri hedef alındı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afes'teki saldırıda yaralanan 3 sivil hastaneye kaldırıldı.

Hedef alınan yerleşimler, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yer alıyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam Yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.