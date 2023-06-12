Müjdat Gezen 'ekonomik kriz' gerekçesiyle Kadıköy'deki tiyatro binasını satılığa çıkardı
Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro’ binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı. Tiyatronun olduğu iş yeri 65 milyon Türk Lirasına satılığa çıkarıldı.Abone ol
Müjdat Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu.
Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.
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