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Müjdat Gezen 'ekonomik kriz' gerekçesiyle Kadıköy'deki tiyatro binasını satılığa çıkardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Müjdat Gezen 'ekonomik kriz' gerekçesiyle Kadıköy'deki tiyatro binasını satılığa çıkardı

Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro’ binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı. Tiyatronun olduğu iş yeri 65 milyon Türk Lirasına satılığa çıkarıldı.

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Müjdat Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu.

Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.

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