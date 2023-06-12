Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...
|
Yatırım aracına dönüşen otomobillere peş peşe zamlar seçimden sonra da devam ediyor. Döviz kurundaki artışla çoğu modelde bu ayki ikinci zam geldi.
Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.
111
Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.
211
İkinci zam
Otomotiv gazetesici Emre Özpeynirci, yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları Twitter’dan duyurdu.
İşte zam gelen otomobil modelleri...
311
Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
411