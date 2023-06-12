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Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...

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Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...

Yatırım aracına dönüşen otomobillere peş peşe zamlar seçimden sonra da devam ediyor. Döviz kurundaki artışla çoğu modelde bu ayki ikinci zam geldi.

Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.

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Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...

Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

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Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...

İkinci zam

Otomotiv gazetesici Emre Özpeynirci, yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları Twitter’dan duyurdu.

İşte zam gelen otomobil modelleri...

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Zamma zam geldi! Otomobil markaları bir ayda ikinci kez zam yaptı: İşte zamlanan 37 otomobil modeli...

Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21

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