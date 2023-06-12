Ömer dizisinde Haluk'u kim oynuyor, gerçek adı nedir? Tuna'nın babasını oynayan kim?

Star TV'nin her bölümü ile ses getiren dizisi Ömer bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek. Diziye yeni katılan ve heyecanı arttıran karakterden biri de Tuna'nın babası, Gamze'nin eski kocası Haluk oldu. Peki Ömer dizisinde Haluk'u kim oynuyor, gerçek adı nedir?

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Star TV'de yayınlanan dizi Ömer, Netflix'in Shitsel dizisinden uyarlama. Bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek olan dizideki Haluk karakteri merak konusu oldu. Gamze'nin ilk kocası, oğlu Tuna'nın babası olan Haluk karakteri geçen bölüm diziye katıldı bir anda dizideki heyecanı arttırdı. Gamzeyi oğlu Tuna'yı almakla tehdit eden ve sezon finalinde Tuna'yı kaçıran Haluk karakterine başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy hayat veriyor.

Rüzgar Aksoy kimdir?

Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde tamamlamıştır. 2010 yılında yayınlanan Adanalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Kara Sevda, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır.

Rüzgar Aksoy şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ercüment karakterine hayat vermektedir. Rüzgar Aksoy, 1.81 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.