Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin Mersin'de toprağa verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde defnedildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in (37) naaşı, Alata Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Ulu Cami'nin yanındaki alana götürüldü.

Buradaki törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Ağlamayacağını söyleyen şehit eşi Deniz Şahin, "Kopyasını bıraktı gitti. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi." dedi.

Şahin, alandaki bazı çelenklerin kaldırılmasını isteyerek, "Çelenklerini şehidimin yanında bırakmayın, o da istemezdi. Onlarla işbirliği yapan kim varsa alın götürün onları. O, vatanını seven bir insandı. İki yiğit, aslan parçası daha yetiştiriyorum ben ona. Aslan parçasıydı... İki aslan parçası çocuğu var inşallah." ifadelerini kullandı.

Törende görevli askerler, şehidin 4 yaşındaki oğlu Bircan ve 3 yaşındaki kızı Yağmur Şahin ile yakından ilgilendi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin'in naaşı Alata Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, tedavi gördükleri hastanede dün şehit düşmüştü.