MHP'den HÜDA PAR'a Anayasa cevabı! Feti Yıldız 'yoktur'ları tek tek sıraladı....

HÜDA PAR liderinin Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili çıkışına isim vermeden tepki gösteren MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin gündeminde olmayan şeyleri tek tek sıraladı...Abone ol
Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.
Yapıcıoğlu, "'Anayasa’nın ilk dört maddesi zinhar değiştirilemez' demek, nesillerin iradesine ipotek koymaktır" demişti. MHP'li Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP'nin 2 senede hazırladığı Anayasa taslağını hatırlatıp, HÜDA PAR'a isim vermeden yüklendi. İşte Feti Yıldız'ın o paylaşımları...
İlk 4 maddeyi değiştirmeye yönelik...
"Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur.
Özerklik yok, Kürtçe eğitim yok...
- Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur!
Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af yok
- Türk milletinin içinden ayrı bir 'millet' inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.