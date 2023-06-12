Mezun olan öğrencinin karnesine yazılacak karne görüş örnekleri-2. dönem neler yazılır?

Milyonlarca öğrenci 16 Haziran'da karnesini alacak ve 3 aylık bir yaz tatili başlayacak. Öğrenciler yaz tatili için geri sayım yaparken öğretmenleri de karne hazırlama telaşı sardı. Peki mezun olacak lise öğrencileri için karneye ne yazılır? 2023 mezun olacak öğrencinin karnesine ne yazılır?

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Öğretmenler yaz tatiline girmeden önce öğrencilerinin dönem değerlendirmesi yapacakları karne görüşlerini hazırlayacak. Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı, milyonlarca öğrenci 16 Haziran'da karnesini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Öğrenciler tatil planları yaparken öğretmenler de karne görüşlerini araştırmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönemin sona ermesiyle karne heyecanı yaşayacak. Öğretmenler ise yaz tatiline girmeden önce öğrencilerinin dönem değerlendirmesi yapacakları karne görüşlerini hazırlayacak.

Mezun olacak öğrenci karne görüşleri ne olacak?

”Bundan sonraki hayatınızda tüm başarıların, tüm mutlulukların, tüm güzelliklerin sizinle olmasını dilerim, siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Hiçbir zaman sizi unutmayacak olan öğretmeniniz…”

”Sizinle çalışmak benim için gururdu, her şey için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda da başarılarınızın artarak devam edeceğine şüphem yok. Bir gün bir yerlerde görüşmek üzere.”

Hatırladığınızda yüzünüzde küçücük bir tebessüm bile bırakan hatıraların, gönlünüze büyük umutlar getirmesini dilerim.”

Yeni yaşamınızda da çok başarılı ve mutlu olacağınızı biliyorum. Yeni hayatın size sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesi dileğiyle.”

”Yaşam boyu tüm güzellikler sizinle olsun.” Eğitim hayatının bundan sonraki yıllarında hep başarılı olmanı dilerim…

”Tüm umutlar ve başarılar seninle olsun.” Bugün hayatında yeni bir sayfa açtın.. Başarıların peşini hiç bırakmaması ümidiyle…