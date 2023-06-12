BIST 5.685
DOLAR 23,61
EURO 25,43
ALTIN 1.490,19
HABER /  GÜNCEL

Polislere dağıtılan kumanya işinin aslı ortaya çıktı İstanbul Valisi Davut Gül görselini paylaştı

Polislere dağıtılan kumanya işinin aslı ortaya çıktı İstanbul Valisi Davut Gül görselini paylaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter'da paylaşılan ve polislere dağıtıldığı iddia edilen kumanyayla ilgili açıklama yaptı. Gül, görüntülerin doğru olmadığını belirterek dağıtılan kumanyayı paylaştı.

Abone ol

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli polislere dağıtıldığı iddia edilen kumanyayla ilgili açıklama yaptı. Gül, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"Kumanyalarımız görseldeki gibidir"

Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Twitter'da "Polis mevzuat" adlı bir hesap, polislere verilen kumanyayı, “Polise verilen değer! Şampiyonlar ligi finali etkinliklerinde sabah 8’den görev alan emniyet personeline verilen kumanya yazık. Millet eğlenirken onlar için görev alan emniyet personeline verilen değer. Yazık çok yazık. Görev saati 08:00-23:00 iki sandviç kraker meyve suyu vs.” notuyla paylaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akan Yürekli: Türkiye, Güney Kore olmak istiyorsa orijinal fikirler üretmeli
Akan Yürekli: Türkiye, Güney Kore olmak istiyorsa orijinal fikirler üretmeli
Fatih Erbakan'dan yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklaması
Fatih Erbakan'dan yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklaması
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
YPG'nin yeni oyunu ortaya çıktı DEAŞ mahkemeleri
YPG'nin yeni oyunu ortaya çıktı DEAŞ mahkemeleri
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Samsun'da 27 yıl sonra milli maç heyecanı
Samsun'da 27 yıl sonra milli maç heyecanı
Merakla beklenen yeni Toyota C-HR'ın dünya tanıtımı bu ay yapılacak
Merakla beklenen yeni Toyota C-HR'ın dünya tanıtımı bu ay yapılacak
MHP'den HÜDA PAR'a Anayasa cevabı! Feti Yıldız 'yoktur'ları tek tek sıraladı....
MHP'den HÜDA PAR'a Anayasa cevabı! Feti Yıldız 'yoktur'ları tek tek sıraladı....
Mezun olan öğrencinin karnesine yazılacak karne görüş örnekleri-2. dönem neler yazılır?
Mezun olan öğrencinin karnesine yazılacak karne görüş örnekleri-2. dönem neler yazılır?
Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor! AK Parti Grup Başkanı: Yargıya başvurumuzu yaptık
Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor! AK Parti Grup Başkanı: Yargıya başvurumuzu yaptık