Suç örgütü lideri İlyas Saral nasıl yakalandı detaylar ortaya çıktı: Beni Türkiye'ye gönderin

Kamuoyunda, “Sarallar” olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen İlyas (Alaattin) Saral’ın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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Kamuoyunda “Sarallar suç örgütü” olarak bilinen çeteye yönelik İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 ilde 177 kişiye operasyon düzenlemişti.

O operasyonda, iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 177 şüpheliden 141'i yakalanmıştı.

Dosya kapsamında çetenin elebaşı olarak İlyas Saral görülüyordu. “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” “Nitelikli yağma” suçlarından aranan İlyas Saral aramalara rağmen geçen süreçte bir türlü bulunamadı.

İnterpol'e bilgi verildi

Polisin yaptığı araştırmalarda İlyas Saral'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine yetkililer Saral'ın yakalanmasına yönelik İnterpol ile temasa geçti. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İlyas Saral hakkında 8 Haziran'da İnterpol tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalanınca Türkiye'ye dönmek istedi

İlyas Saral 9 Haziran'da Brüksel Havalimanı'nda gözaltına alındı. Tanzanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği öğrenilen İlyas Saral'ın, yakalanınca Belçika'da cezaevinde kalmak istemediğini ve Türkiye'ye gönderilmek istediğini söylediği öğrenildi.

İddiaya göre Saral, hakkında yakalama kararı çıkarılan suçlamalarla ilgili 12 Haziran'da İstanbul'da görülecek duruşmaya katılmak istediğini söyledi. Belçikalı yetkililer durumu Türkiye'ye bildirdi.

İlyas Saral'ın uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderilmesi istendi. Brüksel'den gelen uçak İstanbul Havalimanı’na inince Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlyas Saral'ı teslim aldı.

Mahkemeye çıkacak

Gözaltına alınan İlyas Saral geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 17.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Ünlü isimler ifadeye çağırılmıştı

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Necati Şaşmaz, 1997’de Türkiye güzeli seçilen şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış isim de mağdur sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.