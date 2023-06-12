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Şekip Taşpınar kimdir, ne oldu, neden yoğun bakımda? Kurtlar Vadisi'ndeki rolü neydi?

Şekip Taşpınar kimdir, ne oldu, neden yoğun bakımda? Kurtlar Vadisi'ndeki rolü neydi?

Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Cevat Akarsu karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı. 54 yaşındaki Cevat Akarsu alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve durumu kritik. Eşi Berna Özdemir Taşpınar da sevenlerinden dua istedi. Peki Şekip Taşpınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Bir dönemin efsane dizisi olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kibritçi Cevat'  olarak akıllara kazınan oyuncu  Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı ve durumu kritik. Alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma alınan oyuncu  Şekip Taşpınar'dan gelen son haberler kötü, durumu hala kritik. "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza" gibi dizilerde de rol alan Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar da dua istedi. Peki kimdir Şekip Taşpınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı? 

Kurtlar Vadisi Pusu dizisine 'Cevat Akarsu' karakteriyle katılarak damga vurmuştu.

 Şekip Taşpınar’dan üzücü haber geldi. Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 

Muğla’da Sıtkı Koçman Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan 54 yaşındaki oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şekip Taşpınar'ın menajeri Temmuz Karikutal, yaptığı açıklamada “Ah be Şekip Ağabey… O yoğun bakımdan sağlam çıkacağına inanıyorum. Haydi biz mutlu et ve aramıza dön. Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var” dedi. 

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar da tüm sevenlerinden dua istedi. Şekip Taşpınar, 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç.', 'Karadayı', 'Cesur Yürek' ve 'Arıza' gibi birçok projede rol almıştı.

Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kibritçi Cevat" olarak biliniyordu.

Dizideki Halo ve Yıldırım karakterleri Kibritçi Cevat karakteri tarafından öldürülmüştü. 

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