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Ömer dizisi Emine kim oynuyor, gerçek adı nedir? Çağla Naz Kargı yaşı kaç?

Ömer dizisi Emine kim oynuyor, gerçek adı nedir? Çağla Naz Kargı yaşı kaç?

Star'ın Ömer dizisinde dramatik sahneleri seyirciyi büyüleyen ve Emine karakterine hayat veren oyuncunun adı Çağla Naz Kargı. Çağla Naz Kargı henüz 17 yaşında.

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Ömer, Netflix'in Shitsel dizisinden uyarlama. Bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek olan dizideki Emine karakteri de ilgiyle takip ediliyor. Emine karakterine genç oyuncu Çağla Naz Kargı hayat veriyor. Daha önce Emanet, Bizim Hikaye gibi dizilerde de rol alan Çağla Naz Kargı 17 yaşında. 

Ömer dizisinde, 5 çocuklu Nisa'nın en büyük kızı Emine'yi oynayan oyuncu merak ediliyor. Dizide yüzü gülmeyen, hep ağlayan Emine'yi Çağla Naz Kargı oynuyor. Peki kimdir Çağla Naz Kargı?

Çağla Naz Kargı kimdir?

Ömer dizisinde Emine karakterini Çağla Naz Kargı oynuyor. Çağla Naz Kargı 17 yaşındadır.

Kargı, ilk ekran macerasına reklam filmiyle başladı. İlk oyunculuk deneyimi ise Bizim Hikaye oldu. Buradaki performansıyla da büyük beğeni toplayan Çağla Naz Kargı, peş peşe birçok projede yer aldı.

Oynadığı diziler hangisi?

Bizim Hikaye,

Emanet,

Dede Korkut,

Muhteşem Yüzyıl: Kösem,

Adı Efsane,

Ömer

Ömer dizisi nerede çekliyor?
Ömer dizisi İstanbul’da çekiliyor. Ömer dizisinin Camii sahneleri Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii ve yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'de çekiliyor.

İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Ömer dizisinde renkli görüntüler oluştu.

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