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Uluslararası Muaythai Federasyonu'ndan Türkiye'ye 4 ödül

Uluslararası Muaythai Federasyonu'ndan Türkiye'ye 4 ödül

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 30. Yıl Kutlama Gecesi'nde Türkiye 4 ödüle layık görüldü.

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Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre IFMA, kuruluşunun 30. yılını Tayland'da düzenlediği etkinlikle kutladı.

Kutlama gecesinde, Hasan Yıldız başkanlığındaki Türkiye Muaythai Federasyonu, "yılın federasyonu" seçildi. "En iyi ev sahibi ülke" ödülü Türkiye'ye verilirken, milli sporcu Gülistan Turan "2023 Dünya Şampiyonası'nın en teknik kadın sporcusu" ödülünü aldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve IFMA Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Aydın da muaythai sporunun uluslararası alanda gelişmesine katkı sunan teknik delege olarak ödüle layık görüldü.

Federasyon başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla bu yıl tüm faaliyetlerde 100. yıl logosunu kullandıklarını belirtti.

Düzenledikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldız, mayıs ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 41 puan ile dünyanın en iyi takımı olmayı başardıklarını vurguladı.

Hasan Yıldız, Polonya'da Avrupa Oyunları'nın gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Milli takımımız Kayseri'de kamp yapıyor. 6 sporcu ile Avrupa Oyunları'na damga vuracağız." ifadelerini kullandı.

Yıldız, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

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