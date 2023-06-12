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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Arkan, o şirketten istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Arkan, o şirketten istifa etti

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, 2022 yılından beri Yönetim Kurulu'nda görev alan Erkan'ın görevden ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Edward Hanway, açıklamasında, "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Erkan 2022'de, Fortune 500'de yer alan Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katılmıştı.

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