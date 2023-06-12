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Ömer dizisi Tuna kim oynuyor, gerçek adı nedir? Metehan Parıltı kaç yaşında?

Ömer dizisi Tuna kim oynuyor, gerçek adı nedir? Metehan Parıltı kaç yaşında?

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinin en genç oyuncusu Tuna'ya kim hayat veriyor sorusu merak edildi. Gamze'nin oğlunu oynayan çocuk oyuncu Metehan Parıltı kaç yaşında?

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Ömer dizisi bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek. Seyircileri bu akşam heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Yahudi dizisi Shitsell uyarlaması olan dizi Ömer'de Tuna'yı kim oynuyor sorusu merak konusu oldu. Ömer'de Tuna kafakterine genç oyuncu Metehan Parıltı hayat veriyor. 

Metehan Parıltı kimdir?

Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010'da İstanbul doğumludur. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Metehan Parıltı Layla Şirin Ajansın oyuncusudur. Metehan Parıltı yay burcudur. Kuzgun Dizisinde Barış Arduç'un Çocukluğunu Canlandırdı! Metehan Parıltı, 2019 yılında Kuzgun dizisinde Kuzgun’un çocukluğunu canlandırmıştı. Çocuk oyuncu başarısı ile konuşulmuştu. Metehan Parıltı Hangi Dizilerde Oynadı? Oğlum dizisinde başrolde yer alacak olan Metehan Parıltı, Tuğrul ile Zeynep’in oğlu Efe’yi canlandıracak. Oğlum (Efe, 2022)  Öğretmen (2020) Kadın (Satılmış, 2020) Kuzgun (Kuzgun’un çocukluğu, 2019)

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