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Ömer dizisi Tahir kim oynuyor, gerçek adı nedir? Ömer'in abisi Tahir kim?

Ömer dizisi Tahir kim oynuyor, gerçek adı nedir? Ömer'in abisi Tahir kim?

Star TV'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan Ömer, bu akşam sezon finali yapacak. Dizinin oyuncuları da seyirci tarafından merak ediliyor. Özellikle dizide Ömer'in abisi Tahir her bölüm seyirciye yaka silktirse de oyunculuğu ile döktürüyor. Ömer dizisinde Tahir karakterine Onur Bilge hayat veriyor. Aslen Tunceli doğumlu olan Onur Bilge 40 yaşında. 

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Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Ömer bu unutulmaz bir sezon finali yapacak. Netflix'in Shitsell dizisinden uyarlama olan dizi daha ilk bölümden seyirciyi içine almayı başardı.Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle her bölüm ekran başında yaka paça silktiren Tahir karakteri. Ömer'in abisi olan Tahir karakterine gerçek hayatta Onur Bilge hayat veriyor. Aslen Tunceli doğumlu olan Onur Bilge 40 yaşında. 

Onur Bilge kimdir?

Onur Bilge Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 18 Şubat 1983, Tunceli doğumlu. 2005 yılından itibaren film ve dizide rol alan Onur Bilge, 2018 yılında ekranlara gelen Gülperi dizisinde Ejder karakterini canlandırdı. Son yıllardaki çalışmalarında 2021'de Kırmızı Oda, Yeşilçam, Kaderimin Oyunu dizilerinde rol aldı. 1983 doğumlu oyuncu Onur Bilge İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmış ancak 1 yıl kadar ilk girdiği sınavda kazandığı için beklemek zorunda kalmıştır. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne giriş yapmış ve üniversite döneminde tiyatro ile tanışmıştır.

Tiyatro eğitimi almak için okulundan ayrılmış ve GSF Oyunculuk Bölümü’ne giriş yapmıştır. Bugüne kadar Eksik Sayfalar, İncir Reçeli 2, Kırık Kanatlar, Çalıkuşu, Vahyin İzinde, Kampüsistan, Kurşun Yarası, Kavak Yelleri, Alev Alev, Herşeye Rağmen ve Gamsız Hayat gibi bir çok projede rol almıştır. 2017 yılında ise Rüya isimli dizide Sırra karakterini canlandırmaktadır. Onur Bilge aslen Tunceli’lidir ve Tunceli’de dünyaya gelmiştir.

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