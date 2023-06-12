Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC için müzakere masasına dönüş şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdi. Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan müzakere masasına dönülmesi için KKTC'nin tanınması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

İkili ilişkilere ilişkin tüm alanlarda atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının yanı sıra adada yaşanan gelişmelerin, bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınmasının görüşüldüğü toplantı sonrası iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar: Bizlerin gönlünde taht kurdunuz

İlk olarak söz alan Tatar, konuşmasında şunları söyledi:

"13. Cuhurbaşkanı olarak aramızda olmanız bizlere güç vermektedir. Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz çünkü ortaya yeni bir siyaset çıkmıştır. Tarihi konuşmanızla bizlerin gönlünde taht kurdunuz."

"Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir.”

Sizlerin (anavatan Türkiye’nin) desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz."

“Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle uyum içerisindedir"

Erdoğan: Masaya dönüş için KKTC tanınmalı

"Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir."

"Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır"

Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok"

"Farklı proje uygulamaya geçmek zorunda kalırız"

Bizim yol haritamız belli bu yol haritası barış üzerine endekslendi. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yok. Bunu engellemek isteyenler olursa farklı proje uygulamaya geçmek zorunda kalırız. İstiyoruz ki Ege Denizi barış denizi olarak dünyaya mesajını versin."