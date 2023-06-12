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Ensari Deri'den KAP'a açıklama

Ensari Deri'den KAP'a açıklama

Seçim öncesi sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündeme gelen Muhammed Yakut'un finansörü olmakla suçlanan Muhammet Nuri Ensari'nin şirketinden açıklama geldi. Ensari'nin Yakut ile bir ilişkisinin olmadığı ve ayrıca yurtdışına çıkış yasağı bulunmadığını belirtildi.

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Bazı yayın organlarında yer alan haberlerde Ensari Deri’nin şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari’nin, çektiği videolarla gündem olan Muhammed Yakut'un finansörü olduğu iddiasına yönelik şirketten açıklama geldi.

Ensari Deri, KAP’a yaptığı bildirimde; Muhammet Nuri Ensari’nin Yakut ile bir ilişkisinin olmadığı ve ayrıca yurtdışına çıkış yasağı bulunmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Ensari Deri’den KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari ile ilgili olarak basında çıkan habere ilişkin avukatından şirketimize kamuya açıklanmak üzere gelen açıklamaya göre ; şirketimiz ortağı Muhammet Nuri Ensari ile bahsi geçen şahısın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır, Muhammed Nuri Ensari hakkında yurtdışı çıkış yasağı da bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

 

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