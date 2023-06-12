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Elazığ’ A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak

Elazığ’ A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya ile oynayacağı UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi ilk maçı Elazığ’da oynanacak.

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20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak UEFA Kadınlar Uluslar Liginde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak statlar belirlendi.

5 gruptan oluşan C Liginde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2. Grupta yer alan Türkiye rakiplerini Elazığ, Çorum ve Mersin'de konuk edecek.

Bu çerçevede Ay-yıldızlılar ilk maçını 26 Eylül Salı günü Elazığ Yeni Atatürk Stadyumunda oynayacak.

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