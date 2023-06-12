Fenerbahçeli yönetici duyurdu: Arda Güler'e talip var

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu. Baki, takımın genç yıldızı Arda Güler için transfer açıklamasında da bulundu.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu. Baki, takımın genç yıldızı Arda Güler için transfer açıklamasında da bulundu. İşte Selahattin Baki'nin sözleri....

"Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var"

"Önümüzdeki günlerde netleşir"

"Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir."