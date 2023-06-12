Eski Bakan Nihat Zeybekci kaza yaptı! Aracı şarampole yuvarlandı

Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla’nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı.Abone ol
Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, feci bir kaza atlattı. Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında kaza yaptı.
Şarampole yuvarlandı
Eski Bakan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı, yolun sağındaki şarampole yuvarlanan araçtan fırladı.
Kazada yaralanan Zeybekci ve arkadaşı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı..