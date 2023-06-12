Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yine arıza yaptı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu. İstasyonlarda merdivenlerin iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında gerekli bakımları yapılmayan yürüyen merdivenler asansörler, metro hatlarındaki arızalar İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor.

Son olarak M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı.

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.

İmamoğlu tamamlanan hattı 1,5 yıl geç açtı

Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının ilk test sürüşleri 19 Mart 2019'da yapılsa da 28 Ekim 2020'de hizmete açılmıştı.

İmamoğlu'nun, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metro hattı tamamlanmasına rağmen neden geç açtığıysa muğlaklığını koruyor.

Sürekli arıza yaşanıyor

Öte yandan söz konusu hat açıldığı tarihten bu yana sürekli arızalarla gündeme geliyor. Hattı kullanan yolcular, hemen her ay 5-6 kez teknik arızanın tekrarlandığını ifade ediyor.