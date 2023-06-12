BIST 5.589
DOLAR 23,64
EURO 25,43
ALTIN 1.486,93
HABER /  GÜNCEL

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yine arıza yaptı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yine arıza yaptı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu. İstasyonlarda merdivenlerin iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Abone ol

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında gerekli bakımları yapılmayan yürüyen merdivenler asansörler, metro hatlarındaki arızalar İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor.

Son olarak M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı.

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.

İmamoğlu tamamlanan hattı 1,5 yıl geç açtı

Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının ilk test sürüşleri 19 Mart 2019'da yapılsa da 28 Ekim 2020'de hizmete açılmıştı.

İmamoğlu'nun, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metro hattı tamamlanmasına rağmen neden geç açtığıysa muğlaklığını koruyor.

Sürekli arıza yaşanıyor

Öte yandan söz konusu hat açıldığı tarihten bu yana sürekli arızalarla gündeme geliyor. Hattı kullanan yolcular, hemen her ay 5-6 kez teknik arızanın tekrarlandığını ifade ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yakalanan PKK'lı terörist deşifre etti: HDP İlçe Başkanı gözaltında
Yakalanan PKK'lı terörist deşifre etti: HDP İlçe Başkanı gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile bir araya geldi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
İYİ Parti'de istifalar sonrası kritik toplantı! Meral Akşener ile devam mesajı
İYİ Parti'de istifalar sonrası kritik toplantı! Meral Akşener ile devam mesajı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Kuntz görevine devam edecek mi?
Kuntz görevine devam edecek mi?
Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti
Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti
Fenerbahçe için flaş iddia! Vincenzo Montella bombası
Fenerbahçe için flaş iddia! Vincenzo Montella bombası
Robin Brooks: Yunan armatörler Rus petrolünü taşıyor
Robin Brooks: Yunan armatörler Rus petrolünü taşıyor
Fatih Portakal: Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız
Fatih Portakal: Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız
Guterres: Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeliyim
Guterres: Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeliyim