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Kuntz görevine devam edecek mi?

Kuntz görevine devam edecek mi?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milli Takım'a yeni bir teknik direktör gelecek mi?" sorusunu yanıtladı. Başkan Büyükekşi, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'daki geleceği konusunda Letonya ve Galler maçlarının önemine dikkat çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Ay-Yıldızlı takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi, "Milli Takım'a yeni bir teknik direktör gelecek mi?" sorusu üzerine "Biz hocamızla devam ediyoruz. Bu konuda herhangi bir yorum yapmıyoruz çünkü çok önemli iki tane maç var ve hocamız görevinin başında. Bu maçların neticesi de son derece önemli. İnşallah bizim beklediğimiz sonuçları alırız ve yolumuz da aynı şekilde devam eder" diye konuştu.

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