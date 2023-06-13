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HDP'li belediye başkanı ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı

HDP'li belediye başkanı ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı

Ağrı merkezli 4 ilde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

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Ağrı merkezli 4 ilde operasyon. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

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