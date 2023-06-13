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Bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için Özgü Özel'i destekleyecek

Bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için Özgü Özel'i destekleyecek

CHP'de genel başkanlık kavgası giderek ısınırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olan Özgür Özel'in de "Değişim" deyip Genel Başkan adaylığına soyunması sonrası kulisler hareketlendi. Özgür Özel'e 'adaylık' sinyalini verdirtenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için bu formülü sahneye sürdüğü iddiaları ete kemiğe büründü.

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Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de liderlik yarışında kararlı olduğunu ilan etmesinin ardından CHP Grup Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin başında gelen Özgür Özel'in birden bire ortaya çıkıp genel başkan adaylığı sinyali vermesi kafaları karıştırdı. "Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için Kemal kılıçdaroğlu piyasaya sürdü" diyenler haklı çıktı. CHP yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçim yarışında İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini anlatmaya başladı. 

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i destekleyebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i genel başkanlık konusunda destekleyebileceği konuşuluyor. Cumhuriyet’in haberine göre, parti içindeki isimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den gelen adaylık çıkışını “Tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Şu anda herkes iddiasını ortaya koyuyor” diyerek yorumluyor.

Kılıçdaroğlu ile çatışarak aday olmaz

Çatışarak değil, uzlaşarak bir değişim olmalı” diyen kaynaklar, “Yerel seçimde CHP bölünmüş, parçalanmış ve birbirine kırılmış bir halde olmamalı. Uzlaşarak bir değişimin gerçekleşmesi düşüncesi giderek yaygınlaşıyor. Özgür Bey de aday olursa genel başkanla çatışarak aday olmaz. Ona saygılı bir çerçevede süreci götürür. Sert bir süreç götürmez” yorumu yapıyor. 

Kılıçdaroğlu'nun el verebileceği isim

Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “bayrak değişimi” ve “Değişime el veririm” açıklamalarına gönderme yapan parti içi isimler, “Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini” söylüyor. Kaynaklar İmamoğlu için ise “Delege siyasi yasak riskinden çekinecektir. Ayrıca kimse İstanbul’da belediye başkanlığının bırakılmasını istemiyor” yorumunu yapıyor.

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