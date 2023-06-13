Asgari ücretle birlikte hepsi zamlanacak! 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, engelli aylığı, GSS primi...

7 milyona yakın çalışan ve dolaylı olarak o zamdan etkilenecek milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz zammı için ilk toplantısını bugün yapıyor. Asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri geliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı, zamlanacak ücretleri tek tek hesapladı... İşte zamlı ücretler...