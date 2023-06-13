Asgari ücretle birlikte hepsi zamlanacak! 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, engelli aylığı, GSS primi...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete Temmuz ek zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari ücretle birlikte birçok alanda maaş ve ödemeler yükselecek. Staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, GSS primi, staj ücreti gibi birçok ücret de zamlanacak. İşte zamlı maaş ve ödemeler...
7 milyona yakın çalışan ve dolaylı olarak o zamdan etkilenecek milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz zammı için ilk toplantısını bugün yapıyor. Asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri geliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı, zamlanacak ücretleri tek tek hesapladı... İşte zamlı ücretler...
İşsizlik maaşı da artacak...
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olması halinde en düşük işsizlik maaşı 5125 lira, en yüksek de 10 bin 250 lira olarak ödenecek.
Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5519 lira, en yüksek de 11 bin 39 lira olacak. Yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5913 lira, en yüksek de 11 bin 827 lira olacak.
Askerlik ve doğum borçlanmasına zam
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 138,77 lira, yüzde 40 artması durumunda 149,45 lira, yüzde 50 artması durumunda 160,12 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 902 lira, yüzde 40 artması durumunda 971,44 lira, yüzde 50 artması durumunda 1040,83 liraya yükselecek.