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Özgür Özel: İlla genel başkan olayım demiyorum, yeter ki değişim olsun

Özgür Özel: İlla genel başkan olayım demiyorum, yeter ki değişim olsun

CHP'de Ekrem İmamoğlu'ndan sonra 'değişim' isteyip Genel Başkan adaylığı sinyali veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni açıklama geldi. Özel, "Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Yeter ki değişim olsun” diye konuştu.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den, genel başkan adaylığıyla ilgili yeni açıklama geldi. adaylık ile ilgili olarak "Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Yeter ki değişim olsun” dedi. Gazeteci Kübra Par’a konuşan Özgür Özel, "Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize ‘Değişin’ deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de ‘Değişin de oy verelim’ diyebilir. Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam" ifadelerini kullandı.

Sorumluluktan kaçmıyorum, yeter ki...

Özel'in açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte bir kaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun. Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım."

Kılıçdaroğlu ile danışıklı dövüş mü?

Kübra Par'ın izlenimi ise şu şekilde: "Özgür Özel adaylık açıklamasını salt Kılıçdaroğlu’na bayrak açmak için yapmış değil. Fakat bu bir danışıklı dövüş de değil. “İlla ben Genel Başkan olayım” diye bir hırsı yok. Ancak seçimden ve yarıştan da kaçmıyor. Kılıçdaroğlu’nun daha fazla yıpranmadan, bir abi formülüyle bu sürece öncülük etmesinin, parti içi uzlaşıyla yeni bir genel başkan belirlenmesinin daha doğru olacağına inanıyor."

"CHP Grup Başkanı’nın Genel Başkan olmadığı bir dönem hiç olmadı"

Zaten Özgür Özel CHP Grup Başkanı sıfatıyla hali hazırda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yakın olarak çalışıyor. Hatta yarın Meclis’te CHP’nin kapalı grup toplantısını yönetecek. Bu CHP tarihinde bir ilk çünkü Özgür Özel CHP’nin Genel Başkan olmayan ilk Grup Başkanı. Bir başka ifadeyle, CHP Grup Başkanı’nın Genel Başkan olmadığı bir dönem hiç olmadı. Ayrıca çok partili dönemde CHP Genel Başkanı’nın milletvekili olmadığı bir dönem de olmamıştı. Kapalı grubun ardından Kemal Kılıçdaroğlu Açık Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bakalım değişim taleplerine ilişkin bir yorum yapacak mı…"

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