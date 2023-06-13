Gözde Akpınar kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi dendi işin aslı başka çıktı!

Oyuncu Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz günlerde 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan tel celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardında başka biri mi var denirken Mehmet Aslantuğ'un GAİN Medya sahibi Flli Boya'nın eski sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı hatta evlenecekleri iddia edildi. Bu gelişme sonrası herkes Gözde Akpınar kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Merve Akpınar'dan da iddialara yanıt geldi.

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Herkesin hayranlıkla baktığı evliliklerini geçtiğimiz hafta noktalayan Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çiftinden gelen haberlerde sular durulmuyor. Bu kez de Mehmet Aslantuğ'un başka biriyle aşk yaşadığı bu nedenle ayrılma kararı aldığı iddiası magazin basınına bomba gibi düştü. Hatta Mehmet Aslantuğ'un Gözde Akpınar ile gizli bir aşk yaşadığı hatta evlenecekleri bile iddia edildi. Bu gelişmeler sonrasında Gözde Akpınar'ın hayato merak edildi. Babası Celal Akpınar'dan kalan milyonluk serveti olan Gözde Akpınar Filli Boya'nın eski sahibi. Filli Boya'yı Japonlara sattıktan sonra GAİN Medya'yı kurdu. 44 yaşında ve İstanbul doğumlu olan Gözde Akpınar Celal Akpınar'ın kızı. Babasından çok yüklü bir serveti emanet alan Gözde Akpınar Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümünü bitirdi.

Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi diyen Gözde Akpınar, hakkında çıkan iddiaları yalanladı ve haberi yapanlara tazminat davası açacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmet Aslantuğu'da tüm iddiaları reddetti ve bir araya bile gelmedik dedi.

Filli Boya'nın sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatını Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümüyle noktalayan Gözde Akpınar, Türkiye'ye dönerek Betek Grubu'yla iş hayatına atıldı.

Gözde Akpınar'ın Mesleği Nedir?

Betek Grubu'yla başta çevre, eğitim ve kadın hakları olmak üzere başka çeşitli alanlarda da sosyal faaliyetler yürüterek akıllara kazındı.

2019'da Filli Boya'nın satışı gerçekleşti ve aynı yıl Gözde Akpınar da Gain projesini hayata geçirmek için adımlar atmaya başladı.

Gain için; 'Gönlümde yatan iş' tanımlaması yapan başarılı iş insanı Gözde Akpınar, asla vazgeçmediği sosyal sorumluluk projelerine bu süre zarfında da devam etti. Gözde Akpınar 31 Aralık 2021 tarihinde Gain TV'yi hayatımıza kazandırdı.

Gain kataloğunda Ayak İşleri, 10 Bin Adım gibi sevilen ve özgün yapımlar yer alıyor.