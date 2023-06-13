Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı

Nikolo Jokic'li Denver Nuggets NBA'da tarih yazdı. Nuggets Miami Heat'i 94-89 yendi ve seriyi 4-1'e getirerek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna uzandı. Sezona damga vuran Jokic finallerin MVP'si seçildi.

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Denver Nuggets, Miami Heat'i 94-89 yendi ve seriyi 4-1'e getirerek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.

Takımın yıldızı Nikola Jokic ise finallerin MVP'si seçildi. Jokic, Play-offlarda en çok sayı bulan oyuncu, Play-offlarda en çok asist yapan oyuncu ve Play-offlarda en çok ribaund alan oyuncu olmuştu.

Nikola Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaq’tan bu yana NBA Finalleri MVP’si seçilen ilk pivot oldu.