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Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı

Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı

Nikolo Jokic'li Denver Nuggets NBA'da tarih yazdı. Nuggets Miami Heat'i 94-89 yendi ve seriyi 4-1'e getirerek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna uzandı. Sezona damga vuran Jokic finallerin MVP'si seçildi.

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Denver Nuggets, Miami Heat'i 94-89 yendi ve seriyi 4-1'e getirerek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.

Takımın yıldızı Nikola Jokic ise finallerin MVP'si seçildi. Jokic, Play-offlarda en çok sayı bulan oyuncu, Play-offlarda en çok asist yapan oyuncu ve Play-offlarda en çok ribaund alan oyuncu olmuştu.

Nikola Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaq’tan bu yana NBA Finalleri MVP’si seçilen ilk pivot oldu.

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