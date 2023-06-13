Altın rekora doymuyor! 1450 liraya çok az kaldı gram altın resmen uçuyor

Altın ne kadar oldu? Gram altında yükseliş devam ediyor mu merak ediliyor. Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram altın 1490 lirayı aştı.

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Yeni haftaya yükselişle başlayan altında durum değişmedi. İkinci işlem gününde de altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor ve 1490 lirayı aştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.417 lira, Cumhuriyet altını da 9.588 liradan satılıyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikileminde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bu hafta yatırımcıların odağında ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının olacağını bildirdi.

Uzmanı açıkladı en çok kârı çekme altın sağlıyor

Sarraflar vatandaşlara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor.kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler verdi. Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. Vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır” dedi.Urfan şöyle devam etti:

“En güzel yatırımlık altın budur”

"Bozdururken 10-15 TL’lik bir makası oluyor. En güzel yatırımlık altın budur. 24 ayar saf altın.Bu altın değil diyenler olursa da onlara vatandaşlarımız kulak asmasın. Bu 24 ayar saf altındır ve diğer altınlara göre gerçekten kazancı olan bir altındır.”