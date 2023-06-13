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Adana Et ve Süt Kurumu'nda skandal görüntü! Büyükbaş hayvana eziyet ettiler: Demir sopayla öldürüldü

ADANA'da Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvan kafasına demir sopayla vurularak öldürüldü. O anlara dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi. "Sorumlular işten el çektirilmiştir" denilirken konunun titizlikle takip edildiği bildirildi.

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Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu binasına getirilen büyükbaş bir hayvan görevliler tarafından eziyet edilerek öldürüldü.

Görevlilerin hayvanın kafasına demir sopayla vurması anbean görüntülendi.

"Sorumlular işten el çektirilmiştir"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ”Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup, sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı: 2 personel gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak büyükbaşın başına bir cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ile İ.G. olduğunun tespit edildiği ve iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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