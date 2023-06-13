Aşk yaşadıkları iddia edildi! Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar'dan açıklama geldi

Birsen Altuntaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Telefonla ulaştığım Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” dedi.