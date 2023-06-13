Aşk yaşadıkları iddia edildi! Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar'dan açıklama geldi
27 yıl evli olduğu Arzum Onan ile geçtiğimiz günlerde boşanan Mehmet Aslantuğ’un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Aslantuğ ve aşk yaşadığı iddia edilen Gözde Akpınar konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sevilen isimler arasında yer alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz günlerde boşandı.
27 yıl evli olan çiftin boşanması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü çiftin boşanmasının ardından Mehmet Aslantuğ’un yeni bir aşk yaşadığı iddia edildi.
Mehmet Aslantuğ ile birlikte adı geçen isim iş kadını Gözde Akpınar oldu.
Birsen Altuntaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Telefonla ulaştığım Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” dedi.