Özgür Özel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Özgür Özel kiminle evli eşi kimdir?

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken, CHP'de değişim şart diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in siyasi kariyeri ve hayatı merak edildi. CHP'nin başına geçecek denilen Özgür Özel aslen aslen Manisalı ve 48 yaşında. Asıl mesleği eczacı olan Özgür Özel, Didem Özel ile evli ve İpek adında bir çocuğu var. Özgür Özel ayrıca Talat Özel'in oğlu.

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Son günlerde yaptığı açıklamalar ve çıkışlar ile dikkat çeken isimlerden biri de CHP Grup Sözcüsü olan Özgür Özel oldu. Özgür Özel CHP'de değişim şart sözleri ile akıllara genel başkan mı olacak sorusunu getirdi. Bu sıcak gelişme sonrası Özgür Özel merak konusu oldu. Aslen Manisalı olan Özgür Özel'in asıl mesleği eczacılıktır. 48 yaşında olan Özgür Özel'in eşi ise Didem Özel'dir. Talat Özel'in oğlu olan Özgür Özen'in İpek adında bir kız çocuğu var.

Özgür Özel ne dedi?

Kendisinin kurultayda aday olabileceğinin sinyalinin veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır. 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmekteydi. Özgür Özel, 2023 haziran ayında CHP Grup Başkanı oldu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.