Özgür Özel kiminle evli eşi Didem Özel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Son günlerdeki çıkışları ve dikkat çeken açıklamaları ile şimşekleri üzerine çeken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hayatı ile merak ediliyor. 48 yaşındaki Özgür Özel aslen Manisalı. 1998 yılından beri ise eşi Didem Özel ile evli. İpek adında bir kızları olan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile üniversite de tanışmış, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş. Peki kimdir Didem Özel, ne iş yapıyor?

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CHP'de değişim şart çıkışı ile akıllara genel başkan mı olacak sorusunu getiren CHP Grup Başkanı Özgür Özel son günlerde siyasetin sıcak gündemi. Sorumluluktan kaçmam diyen Özgür Özel adaylık için sinaylleri verirken özel hayatı da merak ediliyor. Aslen Manisalı olan Özgür Özel 48 yaşında. İpek adında bir kız babası olan Özgür Özel'in eşi Didem Özel'dir. 19 yaşında, üniversite yıllarında tanışan çiftin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve evlilik kararı almışlar.

Özgür Özel verdiği bir röportajda tanışmalarını söyle anlatıyor....

“Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Fakat babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşündüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993'ten beri birlikteyiz. Didem'i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum. Eczacılıkta beni tutan ikinci şey de bu alanın, önemli bir mücadele alanı olduğunu gördüm.”

Özgür Özel ne dedi, gündem oldu?

Kendisinin kurultayda aday olabileceğinin sinyalinin veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım." ifadelerini kullandı.