Fenerbahçe'den Dzeko bombası! Boşnak golcüye dev rakam: Teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Boşnak santrforun transferi için kesenin ağzını açtı. Menajer Alessandro Lucci ile dün masaya oturan yöneticiler, yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Lucci, 1-2 gün içinde yanıt verecek.

Abone ol

Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko’yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Sarı lacivertliler, Inter ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Boşnak futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Dün İstanbul’da masaya oturulan Lucci’ye yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe’nin önerisini Dzeko’ya bildiren Lucci, düşünmek için süre istedi. Bugün İstanbul’dan ayrılarak Dzeko ile bir araya gelecek olan menajer Lucci’nin 1-2 gün içinde cevabını bildirmesi bekleniyor.

52 maçta 14 gol attı

Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımında yetişen ve Alman ekibi Wolfsburg’da yıldızı parlayan Dzeko, 2011’de 37 milyon Euro’ya Manchester City’ye satıldı.

2015’te kiralık gittiği Roma’ya 2016’da bonservisiyle katılan tecrübeli golcü, 2021’de 2.8 milyon Euro’ya İnter’e transfer oldu.

Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. 37 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Dzeko’dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi en az onun kalitesinde net bir santrfor Transfer etmeye kararlı.

Yıldız isimlerle çalışıyor

Lucci, aynı zamanda Adana Demirspor'la sözleşmesi biten teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajerliğini yapıyor.

İtalyan menajer Lucci'nin danışmanlığını yaptığı oyuncu havuzunda Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muirel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca gibi önemli isimler bulunuyor.