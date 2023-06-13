Yeni haftaya rekorla başlayan dolarda son durum! 13 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin son rakamlar
Dolar ve Euro'da geçtiğimiz hafta görülmemiş rakamlar görüldü. Peki haftanın ikinci işlem gününde dolar, Euro, Bitcoin'de son durum ne? Yükseliş devam ediyor mu? Gözler ABD'de açıklanacak kritik veride...Abone ol
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın altında 23,6240'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 23,6770'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 25,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 27,7590'dan satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının altında 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0790 seviyesinde bulunuyor.
BİTCOİN VE ALT COİNLER
Bitcoin 26.072 dolardan, Türk lirası karşısında ise 622.750 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.750, Cardano (ADA) 0,28, dolar civarında bulunuyor.
Gözler ABD'de açıklanacak kritik veride
Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.