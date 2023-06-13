Asgari ücret 2023 brüt/net temmuz zammı ne kadar olacak? 500 dolar olur mu?

Bugün milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammından gelecek son haberde. Bugün asgari ücret için temmuz ara zammı görüşülecek. İlk görüşmenin yapılacağı asgari ücret toplantısından çıkacak son rakam merak ediliyor. Peki asgari ücret net/brüt ne kadar olacak? Asgari ücret 500 dolar olur mu?

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Bugün işçi ve hükümet asgari ücret zammı için masaya oturacak ve asgari ücrete yapılacak olan temmuz ayı ara zammı netleşecek. İlk görüşmeden bir sonuç çıkar mı henüz belli değil ama işçinin gözü yeni rakamda! İlk toplantı bugün saat 14.00'te başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katılacak. Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek. Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Akkol, "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." dedi. Akkol, işveren desteğinin devam etmesi talebini bakana ilettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz." açıklaması yapmıştı. Şu an 8 bin 506 lira olan asgari ücretin, 500 Dolar seviyesine yükseltilmesi yani, yüzde 25 üstünde artışla 11 bin lirayı aşması bekleniyor.

Asgari ücret ne olur?

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

500 dolar olur mu?

Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için yüzde 37’lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan artış, iki toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle birlikte işveren prim desteği de belli olacak. Bunun için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücreti belirlemesini müteakiben TBMM’den yasa çıkarılması bekleniyor.