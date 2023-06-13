Fehmi Koru'nun eski CHP endişesi! CHP'nin olası oy oranını açıkladı

Yazar Fehmi Koru, CHP'nin “değişim”le eski CHP'ye dönmesinden duyduğu endişeyi yazdı. Kılıçdaroğlu'na muhafazakar oyların büyük katkı sağladığını savunan Koru, "Şunu bilmekte yarar var: ’Değişim’ sözcüğüyle anlatılmak istenen eski CHP’ye dönüştür. Yani %20’lik CHP’ye.” dedi.

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Abdullah Gül’ün çatı aday olması için yıllarca gayret veren ve siyasi hayatı ‘CHP ile mücadele’ ile geçen Fehmi Koru, CHP’nin yeni CHP olarak kalmasını istiyor.

Koru’ya göre, partideki “değişim” talebi eski CHP’ye dönüş çabası. Koru, eski CHP’yi de “Yüzde 20’lik CHP” olarak tarif ediyor.

Kılıçdaroğlu'na ilave yüzde 5-6 oy geldi iddiası

Koru’nun kişisel web sitesindeki “CHP’de ‘değişim’ isteyenler ‘eski CHP’ye dönülmesini istiyor olmasınlar? %20’lik CHP’ye?” başlıklı yazısının satır başları şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nun az oy farkıyla seçimi kaybetmesi, belli etmek istemese de, AK Parti’yi şaşırtmışa benziyor. Aksi halde, seçim sonrasında oluşturulan yeni kabine herhalde şimdiki gibi olmazdı.

Kimden oy aldı Kılıçdaroğlu? Partisinin oyu %25.35’te kaldı. İYİ Parti’nin oyu da %10’un altında (%9.69). İkisinin toplamı eder %35. İkinci turda Kılıçdaroğlu’nun aldığı %48’e ulaşan oydaki %13 nereden geldi?

HDP’den? İyi de, Yeşil Sol Parti olarak seçime katılan HDP’nin oyu %10’un altında kaldı (%8.82).

Kaldı ki, Kılıçdaroğlu’nun iki tur arasında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’la yakınlaşması, o kesimden bazılarının sandığa gitmemesi sonucunu getirdi.

Bu hesaba göre, bazı CHP’lilerin hiç katkısı olmadığını iddia ettiği muhafazakar partilerden ciddi bir oy Kılıçdaroğlu’na gitmiş olmalı. Muhtemelen genel seçimde %25.35 oy alan CHP’ye de gitti bir o kadar muhafazakar oy.

Yine muhtemelen, İyi Parti’den ona oy vermeye eli gitmeyenler olduğu gibi, Kılıçdaroğlu’nun ittifak yaklaşımını hoş görmeyen CHP tabanından azımsanmayacak bir grup da, genel seçimde kendi partilerine oy vermedi.

Eski CHP’yi isteyenler bunu ‘değişim’ sözcüğüyle ifade ediyorlar. Başarılı olabilirler mi? Elbette olabilirler. Gerekli desteği de göreceklerdir. Şunu bilmekte yarar var: ’Değişim’ sözcüğüyle anlatılmak istenen eski CHP’ye dönüştür. Yani %20’lik CHP’ye.”