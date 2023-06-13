Sosyal medyada gündem olan afiş! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı

Sosyal medyada gündem oluşturan afiş görseliyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık söz konusu afişlerin eski olduğunu belirtirken, açıklamada ayrıca "Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir" denildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada gündem oluşturan afiş görseliyle ilgili açıklama geldi. Bir şemsiye altında çocukların toplandığı görülen söz konusu afişte, şemsiyenin gökkuşağı renklerinde olması gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu afişteki şemsiyenin renklerinin LGBT'yi simgelediğini iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından şuurlu ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyası daha gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Görselde yer alan söz konusu afişler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır.

Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir.

Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tavrımız hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz.”

İşte o afiş: