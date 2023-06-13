Maviye Sürgün dizisi Azra kim oynuyor, gerçek adı nedir? Maviye Sürgün dizisi oyuncuları tam kadro

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün ilk ekran sınavını verdi. Konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Maviye Sürgün Azra kimdir? Show Tv Maviye Sürgün başrolünde oynayan Azra kimdir? Maviye Sürgün Azra gerçek adı ne? Mina Koyuncular kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Mina Koyuncular oynadığı diziler

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Maviye Sürgün Azra kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Azra kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgünnin başrolünde oynayan Azra kimdir? Maviye Sürgün Azra gerçek adı ne? Maviye Sürgün Azra karakterini oynayan Mina Koyuncular kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Mina Koyuncular kimdir? Mina Koyuncular'ın oynadığı diziler, Mina Koyuncular dizileri, Mina Koyuncular instagram hesabı, Mina Koyuncular hakkında bilgiler ve Mina Koyuncular sosyal medya hesapları:

Maviye Sürgün Azra kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Azra rolünde Mina Koyuncular'ı izleyeceğiz. Mina Koyuncular, Maviye Sürgün Azra rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Azra Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Azra çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Azra rolünde Mina Koyuncular karşımıza çıkacak.

Mina Koyuncular kaç yaşında?

Mina Koyuncular 28 yaşında. Oyuncu Mina Koyuncular 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Amina Eylül Koyuncular olan oyuncu Mina Koyuncular ismiyle tanınıyor.

Mina Koyuncular nereli

Mina Koyuncular İstanbul'da doğdu.

Mina Koyuncular boyu ve kilosu

171 cm boyundaki oyuncu 53 kilo ağırlığındadır.

Mina Koyuncular hangi dizilerde oynadı?

Güzel oyuncu 2018 yılında Beni Bırakma dizisinde Leyla karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçti. 2021 yılında Atv dizisi İkimizin Sırrı'nda rol aldı. Maviye Sürgün üçüncü dizisi olacak.

2018 Beni Bırakma / Leyla

2021 İkimizin Sırrı / Gonca

2023 Maviye sürgün / Azra Tarhun

Mina Koyuncular sosyal medya hesapları

İnstagram: @minakoyuncular

Maviye Sürgün dizisi konusu

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.

Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.