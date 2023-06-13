Survivor finali nerede yapılacak, nasıl gidilir, bilet ücreti 2023 kaç para oldu?

Survivor 2023'ün kazananı bugün canlı yayında, noter huzurunda belli olacak. Acun Ilıcalı moderatörlüğündeki Survivor final mücadelesi Nefise ve Özgür arasında yapılacak ve iki kişiden biri büyük ödülün sahibi olacak. Survivor finalini canlı izlemek, orada olmak isteyenler ise biletler nereden alınır, kaç para sorularına yanıt arıyor.

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Survivor 2023'ün zorlu maratonu bu akşam unutulmaz bir finalle sona erecek. Survivor'un finali bu akşam yani 13 Haziran salı günü canlı yayınla, noter huzurunda belli olacak. SMS oylamasına göre son ikiye kalan ve birincilik için yarışacak iki isim Özgür ve Nefise oldu. Bu heyecanı televizyondan izlemek istemiyorum ben de orada olmalıyım diyenler ise Survivor finaline nasıl gidilir, nereden bilet alınır sorularına yanıt arıyor. Peki Survivor bileti kaç para?

Dün gece neler oldu?

Survivor’un yarı finali İstanbul Kuruçeşme’de canlı yayınlanıyor. Survivor’ın yeni bölümünde Özgür, Ertuğ, Yusuf ve tek kadın yarışmacı Nefise SMS oylamasına çıktı.

Programın sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, şampiyonluğa veda edecek ilk ismi açıklamak için yerini Acun Ilıcalı’ya bıraktı.

Survivor'da ilk finalist oylama sonucunda Özgür oldu. Survivor'da ikinci finalist ise Nefise oldu.

Yusuf Yıldız ise yarışmaya üçüncü olarak veda etti.

Survivor 2023 finali ne zaman?

Survivor'da yarı finali 12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final ise 13 Haziran Salı günü yapılacak. Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.

2023 survivor bilet fiyatları ne kadar?

Survivor yarışmasının final biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ila 400 TL arasında değişiyor. Survivor final biletini Biletix üzerinden satın alabilirsiniz.