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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da konuştu: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da konuştu: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da görüşmelerini sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmede bulundu.

Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı. Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."

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