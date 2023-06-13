İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Yüksekova’da yoğun ilgi: Paylaşım yaptı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yerlikaya daha sonrasından sosyal medya hesabından o anları paylaşmayı ihmal etmedi. "Yüksekova'nın çayı da, yemeği de, insanı da çok özel, çok güzel" diyen İçişleri Bakanı, Bugün birlikte çayımızı yudumladık, sohbet ettik, fotoğraf çekildik. TürkiyeYüzyılı'nda Yüksekova'nın fotoğrafı bu olacak" ifadelerini kullandı.
Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Akdaş, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve il protokolü tarafından karşılandı.
Deprem bölgesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya'nın son rotası Yüksekova ilçesi oldu.
Bakan Yerlikaya, Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. İlçe çarşı merkezini gezerek esnaf ve vatandaşın istek ve taleplerini dinledi.
Bakan Yerlikaya, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.