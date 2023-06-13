İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Yüksekova’da yoğun ilgi: Paylaşım yaptı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi!

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Akdaş, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve il protokolü tarafından karşılandı.