İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Haziran'da hakim karşısına çıkıyor

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yeni bir dava açılmıştı. 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın ilk duruşması 15 Haziran'da (2 gün sonra) Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Soruşturma, 8 yıl öncesine İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyor.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü hakim karşısına çıkıyor.

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığının ihbarı üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yeni bir dava açılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir incelemenin ardından şikayetçi olmuştu.

Savcılık soruşturmasının ardından İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş, aynı zamanda bu isimlere "siyasi yasak" da talep edilmişti.

Bu davanın ilk duruşması 15 Haziran Perşembe günü Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Murat Ongun'dan açıklama

Dava öncesinde Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, “Ekrem İmamoğlu ne zaman ‘değişim’ dese, meydana çıksa, karşısına uydurma davalar çıkıyor. ‘Ahmak’ davasında olduğu gibi. Bu dava da, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.