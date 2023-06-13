Özgür Özel'in çıkışının perde arkası! Kararı nasıl aldı? Aday olacak mı? Dicle Canova aktardı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "sorumluluk almaktan kaçınmayacağım" çıkışının perde arkasını Dicle Canova aktardı. Özel, 'Seçmenin önüne sandığı koyup sesini duymazsak, önüne konulan ilk sandıkta seçmen bizimle hesaplaşır' anlayışıyla karar verdiğini söyledi.

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CHP'de dün MYK toplantısı vardı. Ancak bu toplantı tam da o gün CHP'de "Değişim ve sorumluluk alırım" çıkışları yapan Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası gerçekleşti.

Peki, o MYK toplantısında gerginlik yaşandı mı? Özgür Özel bu çıkışı neden yaptı? Genel başkanlık yarışında aday mı? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'e açıklamalarının perde arkasını sordu.

İşte Dicle Canova'nın Özür Özel ile gerçekleştirdiği o röportaj ve edindiği kulis bilgileri:

"Hesaplaşılmazsa seçmen ilk sandıkta hesap sorar"

Sandık sonucunun doğru okunması ve seçmenin sesinin dinlenmesi gerektiği görüşünde. 'Seçmenin önüne sandığı koyup sesini duymazsak, önüne konulan ilk sandıkta seçmen bizimle hesaplaşır' anlayışından hareketle, 'yerel seçim öncesi kurultaydan önemli değişikliklerle çıkılması gerektiği' inancında. Bunun sadece kişilerle ilgili bir değişim olmaması, bir sosyal demokrat anlayışa evrilmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer Kılıçdaroğlu cuma akşamı 'Aday değilim' deseydi adım atmayacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir' mesajı üzerine harekete geçti.

"Partidekileri dinledim son kararı kendim verdim"

Bunu kendisine sordum. 'Benden uzun süredir beklentisi olan partide, grupta, örgütte çok sayıda arkadaşım var. Elbette bir süredir onların okumalarını dinliyordum ama son kararı tek başıma verdim. Röportaj sonrası çok yakın çevremdeki arkadaşlarımı haberdar ettim' dedi.

"Değişim vefalı olmalı"

Temel hedefi cesur, kararlı, vefalı bir çizgi izlemek. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve temsil ettiği kesimleri incitmenin yanlış olacağı kanaatinde. Bu yüzden değişimin kararlı ve vefalı olması gerektiğinin altını çiziyor.

CHP MYK'da gerginlik yaşandı mı?

Kılıçdaroğlu ile MYK'da bir aradaydı. İkisi arasında gerginlik oldu mu? Edindiğim bilgilere göre olmadı. Zaten konu MYK'da konuşulmadı ama öncesinde Özel ile Kılıçdaroğlu görüştü. Şu an için ikisi arasında Özel'in açıklamalarından kaynaklı bir problem yaşanmadı diyebilirim. Görevleri gereği sürekli temas halindeler. MYK'da da üç saat boyunca normal bir diyalog kurdukları kulislere yansıdı.

Bu çıkış "danışıklı dövüş" iddiası gerçek dışı

Özel'in bu çıkışının ikisi arasında danışıklı dövüş olduğu yorumları da yapılıyor ama Özgür Özel bunu kesin bir dille reddetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin vekil olmayan ilk genel başkanı konumunda. Özgür Özel ise CHP'nin genel başkan olmayan ilk grup başkanı. İkisinin yaşadığı bu ilkler, yeni süreçte hangi ilkleri de beraberinde getirecek göreceğiz. Henüz açık açık 'aday değilim' de, 'adayım' da demediği için Kılıçdaroğlu'nun sonbahara kadar önünde bir manevra alanı olduğunun altını çizelim.

Özgür Özel'in bu çıkışı sonrası İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında geçen değişim tartışması yeni bir boyut kazandı. Şimdi üçüncü bir seçenek olarak Özgür Özel ortaya çıkmış oldu. Bunun yansımaları herkes tarafından dikkatle takip edilecektir.

Özgür Özel İmamoğlu ile görüşecek mi?

Peki Özgür Özel'in yol haritası ne? Bir sonraki adımı ne olacak? Mesela İmamoğlu ile görüşecek mi? Evet görüşecek. Edindiğim bilgilere göre, zaten sık sık iki isim görüşüyor.

Eski başkanlarla görüşecek

Özgür Özel 'Sorumluluk alabilirim' çıkışı sonrası herkesi kendi adına dinlemeyi planlıyor. İki şeye bakacak:

1- Kendisi ile ilgili ne söyleniyor?

2- CHP ile ilgili ne deniyor?

En geniş mutabakatı arayacak. Bu kapsamda İmamoğlu ile görüşecek. Ayrıca Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin gibi eski genel başkanlarla bir araya gelecek. Bu isimleri zaten düzenli temas ettiği, görüşlerine başvurduğu isimler olarak niteliyor. Ayrıca Adnan Keskin, Haluk Koç, Eşref Erdem, Önder Sav, Bihlun Tamaylıgil gibi partinin akil isimleri ile bir araya gelecek. Gençlik kolları ile görüşecek, eski başkanları dahil. Eski il başkanlarıyla da görüşecek, herkesi dinleyecek.

Özel'in haritası ne olacak?

Sadece kişilerin değil, anlayışın da değişmesi gerektiği inancından yola çıkarak ortaya bir sosyal demokrat perspektif koymayı da planlıyor. Parti tüzüğü ile siyasi partiler yasasına dönük öneriler ile yeni bir açılım ve yol haritası ortaya koyacak. Meselenin kişilere endeksli değil, anlayış üzerinden yürümesi inancında. Ama üçüncü yol söylemlerine de temkinli. İngiliz İşçi Partisi'nin Tony Blair ile savrulduğu yere savrulmamanın önemli olduğu görüşünde. Bu nedenle daha çok geçmişte Alman sosyal demokratların değişim sürecini dikkatle incelediğini söyleyebilirim.

Parti için en doğrusunu yapma hedefli ile hareket edeceğini zaten söyledi. Temel amacı ekim, kasım ayına kadar bir heyecan dalgası yaratıp, partiyi bu dalganın üstüne çıkarmak ve kurultayın ekim, kasım aylarında yapılmasını sağlamak.

Dediğim gibi 'Biz hesaplaşmazsak, seçmen bizimle karşısına çıkan ilk sandıkta hesaplaşır' düşüncesinde. Bu nedenle kararlı şekilde çıkışının gerisini getirecek, öyle görünüyor.